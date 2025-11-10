Opel Astra fährt am Chemnitzer Südring gegen Brückenpfeiler

Chemnitz
Die Fahrbahn musste am Montagvormittag über eine Stunde gesperrt werden.
Der Fahrer eines Opel Astra ist am Montagvormittag auf der Neefestraße in Chemnitz an einer Ampelkreuzung kurz vor der Auffahrt zum Südring gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Nach Angaben der Polizei wurde der 49-Jährige bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2500 Euro, so die Polizei....
