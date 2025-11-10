Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Opel Astra fährt am Chemnitzer Südring gegen Brückenpfeiler

Der Opel Astra fuhr am Montagvormittag gegen einen Brückenpfeiler.
Der Opel Astra fuhr am Montagvormittag gegen einen Brückenpfeiler. Bild: Jan Härtel
Der Opel Astra fuhr am Montagvormittag gegen einen Brückenpfeiler.
Der Opel Astra fuhr am Montagvormittag gegen einen Brückenpfeiler. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Opel Astra fährt am Chemnitzer Südring gegen Brückenpfeiler
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fahrbahn musste am Montagvormittag über eine Stunde gesperrt werden.

Der Fahrer eines Opel Astra ist am Montagvormittag auf der Neefestraße in Chemnitz an einer Ampelkreuzung kurz vor der Auffahrt zum Südring gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Nach Angaben der Polizei wurde der 49-Jährige bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2500 Euro, so die Polizei....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
2 min.
Tödlicher Lkw-Unfall auf A 72 bei Chemnitz
Ein Kran bei den Bergungsarbeiten des Lkw in der Nacht.
Der Fahrer des Lkw ist vor Ort gestorben. Die Autobahn musste in der Nacht gesperrt werden.
André März
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
17.10.2025
1 min.
Heftiger Unfall auf Südring-Kreuzung in Chemnitz
Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.
Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Der Südring war in eine Richtung stundenlang gesperrt.
Michael Müller
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
Mehr Artikel