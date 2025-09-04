Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Opel-Treffen in Chemnitz: Heimkehr der Tuning-Könige

Von Klassiker bis Oldie: Das Opel-Treffen Chemnitz erlebt am Sonntag seine vierte Auflage.
Von Klassiker bis Oldie: Das Opel-Treffen Chemnitz erlebt am Sonntag seine vierte Auflage. Bild: A. Seidel/A.
Von Klassiker bis Oldie: Das Opel-Treffen Chemnitz erlebt am Sonntag seine vierte Auflage.
Von Klassiker bis Oldie: Das Opel-Treffen Chemnitz erlebt am Sonntag seine vierte Auflage. Bild: A. Seidel/A.
Chemnitz
Opel-Treffen in Chemnitz: Heimkehr der Tuning-Könige
Redakteur
Von Michael Müller
Am Sonntag werden erneut weit über 1000 Opel-Fans aus dem In- und Ausland am Chemnitz-Center in Röhrsdorf erwartet. Darunter ein Unternehmen mit legendärem Ruf in der Szene und Wurzeln in der Region.

Wer hätte das gedacht: Nur gut ein Jahr nach dem ersten Chemnitzer Opel-Treffen erlebt die Veranstaltung am Sonntag ihre bereits vierte Auflage. Und sie könnte alle Rekorde brechen. Die Organisatoren erwarten auf dem Parkplatz am Chemnitz-Center in Röhrsdorf 2500 bis 3000 Teilnehmer aus ganz Deutschland und mehreren Nachbarländern.
