Opel-Treffen in Chemnitz: Heimkehr der Tuning-Könige

Chemnitz
Am Sonntag werden erneut weit über 1000 Opel-Fans aus dem In- und Ausland am Chemnitz-Center in Röhrsdorf erwartet. Darunter ein Unternehmen mit legendärem Ruf in der Szene und Wurzeln in der Region.
Wer hätte das gedacht: Nur gut ein Jahr nach dem ersten Chemnitzer Opel-Treffen erlebt die Veranstaltung am Sonntag ihre bereits vierte Auflage. Und sie könnte alle Rekorde brechen. Die Organisatoren erwarten auf dem Parkplatz am Chemnitz-Center in Röhrsdorf 2500 bis 3000 Teilnehmer aus ganz Deutschland und mehreren Nachbarländern.
