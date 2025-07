Oralsex mitten im Stadtzentrum: Gericht verurteilt zwei Limbach-Oberfrohnaer

An der Moritzstraße hatte sich ein Pärchen öffentlich vergnügt. Das hatte nun juristische Folgen.

Das Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal hat eine Frau und einen Mann aus Limbach-Oberfrohna wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verurteilt. Ein Passant hatte die beiden im April beim Oralverkehr an der Moritzstraße mitten im Stadtzentrum erwischt. Circa vier Minuten soll sich das Pärchen laut Anklage an einer gut einsehbaren Stelle...