MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Organisierter Diebstahl von Ladekabel in Chemnitz: Welches Motiv steckt dahinter

21 Fälle von Ladekabel-Diebstahl hat die Polizei in sieben Monaten registriert.
21 Fälle von Ladekabel-Diebstahl hat die Polizei in sieben Monaten registriert. Bild: Anja Jungnickel/Archiv
21 Fälle von Ladekabel-Diebstahl hat die Polizei in sieben Monaten registriert.
21 Fälle von Ladekabel-Diebstahl hat die Polizei in sieben Monaten registriert. Bild: Anja Jungnickel/Archiv
Chemnitz
Organisierter Diebstahl von Ladekabel in Chemnitz: Welches Motiv steckt dahinter
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schaden beträgt rund 200.000 Euro. Sieben Tatverdächtige hat die Polizei ermittelt, drei davon sitzen inzwischen in Haft. Die Details.

Die Polizei hat 21 Diebstähle von Ladekabeln an E-Ladesäulen in Chemnitz aufgeklärt. Dabei wurden sieben Tatverdächtige – allesamt Deutsche – ermittelt. Es handelt sich um eine Frau und sechs Männer. Drei der sieben – die Frau (35) und ein 25- sowie ein 31-Jähriger – wurden bereits inhaftiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
2 min.
Vierte Festnahme nach Raubserie in Chemnitz
Die Polizei konnte inzwischen vier Verdächtige in Untersuchungshaft bringen.
Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde nach einem Raub in Leipzig verhaftet. Er soll in Chemnitz weitere Verbrechen begangen haben.
Erik Anke
14:40 Uhr
2 min.
Nach Schnee-Chaos: Straßer verpasst Slalom-Medaille
Verpasste die Podestplätze deutlich: Deutschlands Slalom-Ass Linus Straßer.
Linus Straßer hat mit den Podestplätzen im Olympia-Slalom nichts zu tun. Etliche Topfahrer verabschieden sich bei schwierigen Bedingungen schon im ersten Durchgang. Ein Schweizer siegt.
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
14:38 Uhr
1 min.
Plauener Seniorenkolleg lädt zur nächsten Veranstaltung
Heute selbstverständlich: Wasser in jedem Haushalt. Doch seit wann gibt‘s das?
Wie entstand eigentlich die Trinkwasserversorgung in Plauen und wann kamen letzte Haushalte an das Netz? Ein Vortrag geht diesen Fragen auf den Grund.
Uwe Selbmann
24.01.2026
3 min.
Jugendbanden in Chemnitz und Leipzig: Polizei sieht keine Verbindung
Banden aus Jugendlichen und Kindern treiben derzeit in Chemnitz und Leipzig ihr Unwesen. Einige Tatverdächtige sitzen bereits in Haft.
Nicht nur in Chemnitz treiben derzeit jugendliche Räuber ihr Unwesen. Auch in Leipzig mischt eine Bande junger Krimineller die Stadt auf. Welche Gemeinsamkeiten es gibt.
Erik Anke
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel