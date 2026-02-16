Organisierter Diebstahl von Ladekabel in Chemnitz: Welches Motiv steckt dahinter

Der Schaden beträgt rund 200.000 Euro. Sieben Tatverdächtige hat die Polizei ermittelt, drei davon sitzen inzwischen in Haft. Die Details.

Die Polizei hat 21 Diebstähle von Ladekabeln an E-Ladesäulen in Chemnitz aufgeklärt. Dabei wurden sieben Tatverdächtige – allesamt Deutsche – ermittelt. Es handelt sich um eine Frau und sechs Männer. Drei der sieben – die Frau (35) und ein 25- sowie ein 31-Jähriger – wurden bereits inhaftiert.