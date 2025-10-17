Orgelkonzert zum Kirchweihfest in der St.-Petri-Kirche Chemnitz

Die Ladegast-Jehmlich-Orgel spielt am Abend des 18. Oktober der österreichische Konzertorganist Stefan Donner.
Werke von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Max Reger und anderen Komponisten erklingen am Samstag, 18. Oktober bei einem Orgelkonzert zum Kirchweihfest in der St.-Petri-Kirche am Chemnitzer Theaterplatz (im Bild rechts). Zu Gast ist der Konzertorganist Stefan Donner aus Wien. Der Musiker hat bereits Orgelkonzerte in weltweit bedeutenden, internationalen Kathedralen und Konzertsälen gegeben und zwei Alben mit seinen Orgelinterpretationen der klassischen und zeitgenössischen Orgelliteratur gegeben. Das Konzert in der Petrikirche beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, für Rentner und Rentnerinnen 8 Euro, für Auszubildende, Studierende und Erwerbslose 6 Euro. Besucher im Alter bis 15 Jahre haben freien Eintritt. (gp)