Ostdeutsche, Wendekind, Vietnamesin: Eine junge Filmemacherin und die Geschichte ihrer Familie

Die Regisseurin Claudia Tuyết Scheffel ist ein vielversprechendes Nachwuchstalent. Dieses Jahr erschien ihr erster Langfilm, er verhandelt Ostdeutsche und vietnamesische Identitäten im Erzgebirge. Geboren wurde sie in Chemnitz.

Claudia Tuyết Scheffel war gerade noch im Gespräch mit der Illustratorin, die das Plakat für ihren ersten Langfilm „Lonig und Havendel" zeichnet. Die 30-jährige Regisseurin arbeitet an vielen Projekten parallel, aber heute hat sie Zeit.