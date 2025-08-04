Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ostdeutsche, Wendekind, Vietnamesin: Eine junge Filmemacherin und die Geschichte ihrer Familie

Claudia Tuyết Scheffel beim Dreh von „Lonig und Havendel" im Erzgebirge.
Claudia Tuyết Scheffel beim Dreh von „Lonig und Havendel" im Erzgebirge. Bild: Bianca Bluhm
Claudia Tuyết Scheffel beim Dreh von „Lonig und Havendel" im Erzgebirge.
Claudia Tuyết Scheffel beim Dreh von „Lonig und Havendel" im Erzgebirge. Bild: Bianca Bluhm
Chemnitz
Ostdeutsche, Wendekind, Vietnamesin: Eine junge Filmemacherin und die Geschichte ihrer Familie
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Regisseurin Claudia Tuyết Scheffel ist ein vielversprechendes Nachwuchstalent. Dieses Jahr erschien ihr erster Langfilm, er verhandelt Ostdeutsche und vietnamesische Identitäten im Erzgebirge. Geboren wurde sie in Chemnitz.

Claudia Tuyết Scheffel war gerade noch im Gespräch mit der Illustratorin, die das Plakat für ihren ersten Langfilm „Lonig und Havendel“ zeichnet. Die 30-jährige Regisseurin arbeitet an vielen Projekten parallel, aber heute hat sie Zeit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:26 Uhr
2 min.
Ex-"Superman" will in den USA Migranten abschieben helfen
US-Schauspieler Dean Cain war "Superman" in einer US-TV-Serie der 1990er Jahre. (Archivbild)
Einst kämpfte er in einer "Superman"-TV-Serie gegen Schurken. Jetzt will US-Schauspieler Dean Cain helfen, die umstrittene Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump umzusetzen.
21.05.2025
2 min.
Nagelstudio im alten Alanya-Döner? Was hinter der rosa Kulisse in dem Chemnitzer Imbiss steckt
Hier in der Brückenstraße 8 war früher der Alanya-Imbiss.
Für den Alanya-Imbiss in der Brückenstraße war nach elf Jahren Schluss. Jetzt machten Gerüchte über eine Neuvermietung die Runde. „Freie Presse“ hat nachgeschaut.
Luisa Ederle
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
26.05.2025
10 min.
Rassismus in Sachsen: „Unter diesen Umständen möchte ich nicht nach Chemnitz zurückkommen“
In Chemnitz geboren und aufgewachsen: der Grafikdesigner Haron Barashed
Nach Chemnitz zurückkehren? Nicht denkbar. Das sagt zumindest Grafikdesigner Haron Barashed. Anderen Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus unserer Region geht es ähnlich. Was muss passieren, damit sie zurückkommen?
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel