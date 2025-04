Ostereiersuche mal anders: Was den Ostereierpfad in Lichtenau einzigartig macht

Schon Wochen vor Ostern sind die Vorbereitungen für den Lichtenauer Ostereierpfad zwischen Auerswalde und Garnsdorf in vollem Gange. Welche Überraschungen planen die Macher dieses Jahr?

Fünf Wochen vor Ostern hat schon manch einer Ostereier an Bäumchen in Vorgärten gehängt. Das frühlingshafte Wetter macht Lust auf mehr. Auch bei den Machern des Ostereierpfades in Lichtenau laufen die Vorbereitungen für den Ostereierpfad auf Hochtouren, sagt Mit-Initiatorin Cathleen Watenberg. „Nicht nur wegen dem Kulturhauptstadtjahr,...