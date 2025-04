Osterhasen, Ritterturniere und Partys: Wo am Osterwochenende in Chemnitz der Hase steppt

Wo die Eiersuche stattfindet, wie man den Osterhasen treffen kann und wann die Museen geöffnet haben. „Freie Presse“ präsentiert abwechslungsreiche Ostertipps fürs lange Wochenende.

Partys: Zuallererst: Wer lieber tanzt als Ostereier sucht, kann beruhigt sein. Am Samstag kann man im Transit (Reichenhainer Straße 1) und im Atomino (Moritzstraße 20) feiern. „Popsugars Ostern XXL“ startet ab 23 Uhr in beiden Clubs. Auch im Weltecho kann bei „R.I.P. – Rest in Party“ zur Mucke von verstorbenen Musiker getanzt werden....