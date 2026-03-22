Ostermarkt in Limbach-Oberfrohna lockt tausende Besucher in den Stadtpark

Der Ostermarkt im Stadtpark Limbach-Oberfrohna war trotz kühler Temperaturen am Samstag ein Besuchermagnet. 85 Händler brachten den Frühling mit.

Rund 6000 Besucher haben am Samstag den Ostermarkt im Stadtpark von Limbach-Oberfrohna besucht. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Zwischen 10 und 17 Uhr präsentierten sich 85 Händler im Park sowie im Hippodrom und sorgten für ein vielfältiges Angebot.