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Lia Strelow (6) und Nela Bauer (6, v. l.) aus Limbach-Oberfrohna versuchen sich beim Entenangeln im Stadtpark.
Lia Strelow (6) und Nela Bauer (6, v. l.) aus Limbach-Oberfrohna versuchen sich beim Entenangeln im Stadtpark. Foto: Ralf Jerke
Angelika Wölfel mit ihren Söhnen Janne und Joris (beide 9, v. l.) hat im Amerika-Tierpark ein Osterei gefunden.
Angelika Wölfel mit ihren Söhnen Janne und Joris (beide 9, v. l.) hat im Amerika-Tierpark ein Osterei gefunden. Foto: Ralf Jerke
Lia Strelow (6) und Nela Bauer (6, v. l.) aus Limbach-Oberfrohna versuchen sich beim Entenangeln im Stadtpark.
Lia Strelow (6) und Nela Bauer (6, v. l.) aus Limbach-Oberfrohna versuchen sich beim Entenangeln im Stadtpark. Foto: Ralf Jerke
Angelika Wölfel mit ihren Söhnen Janne und Joris (beide 9, v. l.) hat im Amerika-Tierpark ein Osterei gefunden.
Angelika Wölfel mit ihren Söhnen Janne und Joris (beide 9, v. l.) hat im Amerika-Tierpark ein Osterei gefunden. Foto: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Ostermarkt in Limbach-Oberfrohna lockt tausende Besucher in den Stadtpark
Von Ralf Jerke
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Der Ostermarkt im Stadtpark Limbach-Oberfrohna war trotz kühler Temperaturen am Samstag ein Besuchermagnet. 85 Händler brachten den Frühling mit.

Rund 6000 Besucher haben am Samstag den Ostermarkt im Stadtpark von Limbach-Oberfrohna besucht. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Zwischen 10 und 17 Uhr präsentierten sich 85 Händler im Park sowie im Hippodrom und sorgten für ein vielfältiges Angebot.
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