Parken in Burgstädt wird doppelt so teuer wie bisher

Die Stadt erhöht ab 1. Juli die Tarife. Die Brötchentaste mit Gratisticket bleibt. Ein Parkkonzept soll weitere Einnahmen erschließen. Wo künftig das Parken noch kosten könnte.

An den Parkscheinautomaten auf Markt, Brühl und Rathausvorplatz in Burgstädt müssen Autofahrer je angefangene halbe Stunde ab 1. Juli statt 25 dann 50 Cent bezahlen. Aufgrund der prekären finanziellen Lage hat der Stadtrat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um künftig mehr Geld in die Stadtkasse zu spülen. Das ist eine davon. Beibehalten...