Parkgebühren sollen sich in Burgstädt verdoppeln – Was Autofahrer wissen müssen

Parken in Burgstädt wird voraussichtlich teurer. Der Stadtrat entscheidet am Dienstag über eine Erhöhung der Gebühren, um das Haushaltsdefizit auszugleichen. Was das für die Brötchentaste heißt.

Noch vor der Sommerpause könnte das Parken in der Stadt Burgstädt teurer werden. An den Parkscheinautomaten auf dem Markt, Brühl und Rathausvorplatz müssen Autofahrer je angefangene halbe Stunde bisher 25 Cent zahlen. Das könnte sich schon ab 1. Juli ändern. Denn der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Dienstag über eine neue...