Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Parkplätze in Ottendorf bald kostenpflichtig: Was Mieter jetzt wissen müssen

Mehrfamilienhäuser und Parkplätze am Sportplatz in Ottendorf.
Mehrfamilienhäuser und Parkplätze am Sportplatz in Ottendorf. Bild: Andreas Seidel
Mehrfamilienhäuser und Parkplätze am Sportplatz in Ottendorf.
Mehrfamilienhäuser und Parkplätze am Sportplatz in Ottendorf. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Parkplätze in Ottendorf bald kostenpflichtig: Was Mieter jetzt wissen müssen
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mieter in Ottendorf können künftig Parkflächen direkt von der Gemeinde mieten. Die neuen Regelungen sollen den Stellplatzmangel beheben. Das sind die Pläne.

Mieter der 24 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an der Schulstraße im Lichtenauer Ortsteil Ottendorf sollen künftig Parkflächen von der Gemeinde mieten können. „Das ist ein Wunsch der Mieter, weil der Parkplatz am Sportplatz der kürzeste Wege zu den Wohnhäusern ist“, sagt Hauptamtsleiter Martin Lohse. 32 Stellflächen waren mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
23.10.2025
1 min.
Zeisigweg in Oberlichtenau soll Status verlieren – Was das für die Anwohner heißt
Blick auf das Schild zum Zeisigweg in Oberlichtenau.
Die Zukunft eines ehemaligen Schulweges in Oberlichtenau steht auf dem Prüfstand. Ein Antragsteller sieht kein öffentliches Interesse mehr.
Bettina Junge
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
01.10.2025
2 min.
Gefährliche Kuppen: Warum die S 200 am Sonnenlandpark Lichtenau plötzlich Tempo 70 hat
Schnell reagiert: Jetzt ist die Geschwindigkeit am Sonnenlandpark auf 70 km/h begrenzt.
Normalerweise darf zwischen der A 4-Anschlussstelle und Altmittweida mit Tempo 100 gefahren werden. Doch an einer Stelle wird die Geschwindigkeit jetzt gedrosselt. Nicht die einzige Neuerung.
Bettina Junge
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel