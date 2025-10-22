Parkplätze in Ottendorf bald kostenpflichtig: Was Mieter jetzt wissen müssen

Mieter in Ottendorf können künftig Parkflächen direkt von der Gemeinde mieten. Die neuen Regelungen sollen den Stellplatzmangel beheben. Das sind die Pläne.

Mieter der 24 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an der Schulstraße im Lichtenauer Ortsteil Ottendorf sollen künftig Parkflächen von der Gemeinde mieten können. „Das ist ein Wunsch der Mieter, weil der Parkplatz am Sportplatz der kürzeste Wege zu den Wohnhäusern ist", sagt Hauptamtsleiter Martin Lohse. 32 Stellflächen waren mit dem...