Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Parkplatz-Ärger und volle Busse auf Chemnitzer Schulweg: „Ein absolutes Unding“

Keine Lücke frei: Öffentlicher Parkplatz vor der Schule am Hartmannplatz.
Keine Lücke frei: Öffentlicher Parkplatz vor der Schule am Hartmannplatz. Bild: Andreas Seidel
Keine Lücke frei: Öffentlicher Parkplatz vor der Schule am Hartmannplatz.
Keine Lücke frei: Öffentlicher Parkplatz vor der Schule am Hartmannplatz. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Parkplatz-Ärger und volle Busse auf Chemnitzer Schulweg: „Ein absolutes Unding“
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verlegung einer kompletten Grundschule vom Kaßberg an den Rand des Stadtzentrums stellt Eltern vor Probleme. Was sagt die CVAG dazu?

Der Start in den Tag beginnt in Chemnitz mit Gedränge im Bus, zumindest für viele Bewohner des Kaßbergs. Rund um den morgendlichen Schulbeginn geht es oft besonders eng zu, nicht zuletzt in der Buslinien 62 und 72. Sie führen die Weststraße entlang und gleich an zwei Grundschulen, zwei Gymnasien, einer Berufsschule und einer Kita vorbei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.08.2025
4 min.
Größere Busse, neue Direktverbindung: Mehr Sicherheit für Schüler im Chemnitzer Süden
Am Umsteige-Bahnhof Chemnitz-Reichenhain sollen künftig nach Schulschluss größere Busse eingesetzt werden.
Ab dem neuen Schuljahr gibt es im Liniennetz der CVAG Änderungen. Davon profitieren sollen die Schülerinnen und Schüler vor allem eines Gymnasiums.
Michael Müller
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
3 min.
Dämpfer für Trump vor Gericht: Was wird aus den Zöllen?
Welche Tragweite die Zollentscheidung des Gerichts hat, ist noch unklar. (Archivbild)
Steht Donald Trumps aggressive Zollpolitik auf juristisch tönernen Füßen? Erneut kassiert der US-Präsident eine Niederlage vor Gericht. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
3 min.
"Nicht gereicht": St. Pauli zeigt HSV im Derby Grenzen auf
Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.).
Der Hamburger SV erlebt nach dem Aufstieg einen Heimspielauftakt zum Vergessen. Beim 0:2 gegen Stadtrivale St. Pauli ist das Team über weite Strecken chancenlos. Der nächste Gegner hat es in sich.
18.08.2025
4 min.
Handyverbot an Chemnitzer Schulen: Funktioniert das wirklich, Herr Schulleiter?
Tobias Sowade steht zwei Chemnitzer Oberschulen vor. Für einen Teil der Schüler gilt dort Handyverbot.
Die Jüngeren fernhalten, die Größeren heranführen – so lautet die Devise von Tobias Sowade, Leiter zweier Oberschulen in Chemnitz. Ihm geht es dabei nicht zuletzt um den Schutz der Kinder und Jugendlichen selbst.
Michael Müller
Mehr Artikel