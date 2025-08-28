Parkplatz-Ärger und volle Busse auf Chemnitzer Schulweg: „Ein absolutes Unding“

Die Verlegung einer kompletten Grundschule vom Kaßberg an den Rand des Stadtzentrums stellt Eltern vor Probleme. Was sagt die CVAG dazu?

Der Start in den Tag beginnt in Chemnitz mit Gedränge im Bus, zumindest für viele Bewohner des Kaßbergs. Rund um den morgendlichen Schulbeginn geht es oft besonders eng zu, nicht zuletzt in der Buslinien 62 und 72. Sie führen die Weststraße entlang und gleich an zwei Grundschulen, zwei Gymnasien, einer Berufsschule und einer Kita vorbei.