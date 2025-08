Parkplatznot in Chemnitzer Wohngebieten: Warum gibt es nicht mehr Stellplatzmarkierungen?

Ein paar mehr weiße Linien hier und da könnten dafür sorgen, dass der nur begrenzt vorhandene Platz fürs Parken besser ausgenutzt wird, meinen Anwohner. Was sagt das Rathaus dazu?

Welchen Beitrag haben in Chemnitz rücksichtslose Autofahrer an der Parkplatznot in Wohngebieten? Nicht nur auf dem Kaßberg wird diese Frage diskutiert, wo eine Baustelle auf der Barbarossastraße das ohnehin knappe Angebot an Stellplätzen derzeit auf Monate hinaus zusätzlich reduziert. Unnötig viel Abstand zum nächsten Fahrzeug beim Parken...