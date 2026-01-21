Per App auf Stefan Heyms Spuren durch Chemnitz

Die Stefan-Heym-Gesellschaft stellt ihr Jahresprogramm für 2026 vor. Neben vielen analogen Angeboten gibt es einen besonderen Leckerbissen - eine App namens „Heym-Tour“.

Es geht ganz einfach. Die kostenfreie App herunterladen und loslaufen. 13 Orte in Chemnitz sind es zunächst, die man ansteuern kann, um sich mit Lebensstationen des großen Schriftstellers vertraut zu machen.