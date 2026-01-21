MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Per App auf Stefan Heyms Spuren durch Chemnitz

Petra Seedorff, Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, und Michael Müller testen die App.
Petra Seedorff, Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, und Michael Müller testen die App. Bild: Andreas Seidel
Petra Seedorff, Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, und Michael Müller testen die App.
Petra Seedorff, Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, und Michael Müller testen die App. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Per App auf Stefan Heyms Spuren durch Chemnitz
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stefan-Heym-Gesellschaft stellt ihr Jahresprogramm für 2026 vor. Neben vielen analogen Angeboten gibt es einen besonderen Leckerbissen - eine App namens „Heym-Tour“.

Es geht ganz einfach. Die kostenfreie App herunterladen und loslaufen. 13 Orte in Chemnitz sind es zunächst, die man ansteuern kann, um sich mit Lebensstationen des großen Schriftstellers vertraut zu machen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
21.01.2026
3 min.
App führt auf Stefan Heyms Spuren durch Chemnitz
Am einstigen Wohnhaus der Familie von Stefan Heym in Chemnitz erinnert eine Tafel an den Schriftsteller (Archivbild)
In Chemnitz erlebte der Schriftsteller Stefan Heym seine Kindheit und Jugend, sammelte erste Erfahrungen als Autor. Eine neue App führt Interessierte nun an Heyms prägende Orte in der Stadt.
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
09.01.2026
1 min.
Plauener Literaturverein lädt ein: Stefan Heym im Fokus
Schriftsteller Stefan Heym, aufgenommen 1998 in Berlin. Er lebte von 1913 bis 2001.
„Ich habe mich immer eingemischt“, lautete die Lebensbilanz des in Chemnitz geborenen Schriftstellers Stefan Heym. Ein Vortrag in Plauen erinnert an ihn.
Uwe Selbmann
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel