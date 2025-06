Pet und Thom mit dem Wohnmobil: Chemnitzer Rentner touren als Reise-Youtuber durch Europa

Petra und Thomas Schneider verbringen jedes Jahr mehrere Monate mit ihrem Wohnmobil auf Reisen und zeigen ihre Erlebnisse im Netz. Inklusive der schönsten Momente, Enttäuschungen und Fehltritte.

Eigenheim, gepflegte Beete, Blick ins Grüne. Das, was Petra und Thomas Schneider haben, ist für viele Rentner eine Idealvorstellung. Es ist nicht so, dass die beiden Chemnitzer damit unzufrieden sind. Es reicht ihnen nur nicht. Gartenarbeit – das sieht man dem Grundstück in Rabenstein an, machen sie gern. „Aber wenn alles fertig ist, haben...