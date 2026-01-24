Phänomen „Barbaras Rhabarberbar“: Bodo Wartke füllt zweimal in zwei Monaten Chemnitzer Stadthalle

Anfang Dezember spielte der Künstler mit Hang zum Zungenbrecher bereits vor ausverkauftem Haus. Am Sonntag wird sich das wiederholen. Hoffentlich bringt er dann genug Bücher mit.

Eine beeindruckende Zahl: 85 ausverkaufte Konzerte hat Bodo Wartke 2025 gegeben. Also ist Chemnitz in guter Gesellschaft. Denn die Tickets für die Show am 5. Dezember zum Programm „Wunderpunkt" waren bereits im Sommer komplett vergriffen, sagt Stadthallensprecherin Yvonne Buchheim. Da es trotzdem noch viele Nachfragen gab, wurde ein zweiter...