Pkw überschlägt sich am Kreuz Chemnitz

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Am Samstagvormittag hat sich gegen 10.15 Uhr ein Unfall am Autobahn-Kreuz Chemnitz ereignet. Ein Pkw VW war auf der A72 in Richtung Hof unterwegs. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz verlor der VW-Fahrer beim Übergang zur A4 die Kontrolle über sein Fahrzeug, vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit, woraufhin es sich überschlug und...