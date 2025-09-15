Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu

Chemnitz
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Im Plagiatsprüfungsverfahren gegen den Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) gibt es offenbar Fortschritte. Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) teilt auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Tobias Keller (AfD) mit: „Das Verfahren ist vorangeschritten, jedoch noch nicht abgeschlossen.“
