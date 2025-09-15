Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu

Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen. Bild: Martin Schutt/dpa
Chemnitz
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Redakteur
Von Erik Anke
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.

Im Plagiatsprüfungsverfahren gegen den Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) gibt es offenbar Fortschritte. Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) teilt auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Tobias Keller (AfD) mit: „Das Verfahren ist vorangeschritten, jedoch noch nicht abgeschlossen.“
