Aiko Krakovsky und siene Frau Anja, die ohne Rollator nicht gehen kann.
Aiko Krakovsky und siene Frau Anja, die ohne Rollator nicht gehen kann.
Chemnitz
Plötzlich Pflegefall nach Corona-Impfung? Chemnitzer Familie kämpft um Anerkennung und Geld
Von Steffi Hofmann
Für die Krakovskys aus Klaffenbach hat sich vor vier Jahren das Leben komplett verändert. Die Mutter ist seitdem schwer krank, über die Ursachen wird vor Gericht gestritten. Jetzt braucht die Familie Unterstützung. Ein Hilferuf.

Chemnitz.

Es sind nur ein paar Schritte vom Haus bis in den Garten. Doch die kann Anja Krakovsky nicht ohne Rollator gehen, und sie strengen sie bereits an. Die Chemnitzerin ist erst 48 Jahre alt, wirkt aber wie eine alte Frau. Warum es ihr körperlich so schlecht geht und wie sehr sie das einschränkt, darüber wird auf verschiedenen Ebenen gestritten. Drei Klagen haben sie aktuell laufen, erzählen die Krakovskys. Die Familie ist überzeugt, dass es sich bei dem, was die Mutter seit fast vier Jahren mit sich herumschleppt, um einen Impfschaden handelt. Ärzte und Behörden sehen das zum Teil anders.

Anja Krakovsky lebt mit ihrem Mann und ihren zwei jüngsten Kindern, die heute 8 und 13 Jahre alt sind, in einem kleinen Haus in Klaffenbach. "Ich war eine aktive Mama und habe mit den Kids gern viel Blödsinn gemacht", erinnert sie sich. Fußball, Campen an der Ostsee: Sie seien früher sehr aktiv gewesen. Berufstätig war Anja Krakovsky zuletzt 14 Jahre lang als Reinigungskraft in einem Pflegeheim. Dann kam der 2. Dezember 2021.

 

Die Familie hat alles zum Krankheitsfall dokumentiert.
Die Familie hat alles zum Krankheitsfall dokumentiert.
Die damals 44-Jährige hatte die dritte Corona-Impfung erhalten, den sogenannten Booster. Am nächsten Abend habe sie plötzlich Schüttelfrost bekommen, Blitze im Rücken gespürt und sei im Sitzen umgekippt, schildert ihr Mann. Anschließend seien Lähmungen im linken Arm und der Hand eingetreten. Die Beschwerden verschlimmerten sich, am 9. Dezember brachte Aiko Krakovsky seine Frau ins Krankenhaus. Dort wurde zunächst Verdacht auf Schlaganfall geäußert. Nach zehn Tagen wurde Anja Krakovsky entlassen - halbseitig gelähmt, mit einem vorläufigen Arztbrief, der ihre Beschwerden als Nebenwirkung der Corona-Impfung ausweist. Doch davon war kurze Zeit später im endgültigen Arztbrief keine Rede mehr. "Dort stand plötzlich nichts mehr von Impfnebenwirkungen, sondern der Begriff Brachialgie", erzählt Aiko Krakovsky. Brachialgie ist ein medizinischer Fachausdruck für Schmerzen im Arm.

Zu den Lähmungen seien später Spastiken in den Händen gekommen. Unzählige Besuche bei Ärzten, Neurologen, in Krankenhäusern in Chemnitz, Aue und Jena folgten. Aktenberge dokumentieren das. Schließlich bekam Anja Krakovsky die Diagnose ME/CFS - eine Fehlregulation des zentralen und autonomen Nervensystems und des Immunsystems, die zu chronischer Erschöpfung führt. Sie ist erwerbsunfähig, kann ohne Rollator nicht gehen, trägt Orthesen am linken Bein und an den Handgelenken. "Ich kann keine richtige Mutter und Ehefrau mehr sein. Es ist einfach alles kaputt gegangen", sagt sie.

 

Ein Foto aus vergangenen Tagen: Anja Krakovsky mit ihrem Sohn bei einem Ostsee-Urlaub.
Ein Foto aus vergangenen Tagen: Anja Krakovsky mit ihrem Sohn bei einem Ostsee-Urlaub.
Anja Krakovsky ist seit fast vier Jahren krank. Die Familie liegt darüber mit drei Institutionen im Rechtsstreit: dem Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV), der für Impf-Entschädigungen zuständig ist, der Rentenversicherung, weil sie den Antrag auf frühzeitige Rente abgelehnt hat, und der Stadt Chemnitz, die der Klaffenbacherin keinen 100-, sondern nur 30-prozentigen Behindertenstatus zusprechen will. Der KSV lehnt Entschädigungen ab, weil der endgültige Arztbrief keine Impfnebenwirkungen mehr aufweist. Der Behindertenstatus wird nicht gewährt, weil es sich um eine psychosomatische Funktionsstörung handele. "Das alles macht psychisch fertig, weil unser Alltag ja auch irgendwie laufen muss", sagt der Ehemann. Er sei seit vier Jahren als Alleinverdiener für die Familie zuständig, habe mittlerweile Teile des Hauses behindertengerecht umgebaut. Doch inzwischen geht das Geld aus - die Familie bittet um finanzielle Unterstützung.

Ohne fremde Hilfe kann sich Anja Krakovsky nur im Erdgeschoss bewegen. Doch im ersten Stock sind die Kinderzimmer. "Dafür brauchen wir dringend einen Treppenlift", sagt Aiko Krakovsky. Durch einige Behandlungen, die seiner Frau zwar guttaten, aber über das Leistungsspektrum der Krankenkasse hinausgingen, seien die Ersparnisse der Familie aufgebraucht. Die Klaffenbacher haben nun einen Spendenaufruf gestartet, um die 9000 Euro, die für den Treppenlift benötigt werden, zusammenzubekommen: gofundme.com/f/pflegeumbau-fur-48-jahrige-ehefrau-und-mutter. (effi)

