Podiumsdisskussion in Chemnitz: Welche Rolle spielen heute noch Intellektuelle?

Chemnitz
An der TU Chemnitz diskutiert am Dienstag ein prominentes Podium über den Einfluss von öffentlichen Intellektuellen auf Kunst, Publizistik und Politik.
Wie beeinflussen Talkshowgäste, TV-Experten oder Populisten die öffentlichen Debatten? Mit dieser Frage will sich am Dienstag eine prominent besetzte Podiumsdiskussion an der TU Chemnitz befassen. Moderiert von Politikwissenschaftsprofessor Alexander Gallus kommen im Alten Heizhaus (Straße der Nationen 62) ab 18 Uhr die Philosophin Svenja...
