Poetry Slam, Rock, Kunst: Das ist am Wochenende in Chemnitz los

Chemnitz
Freitag ist Halloween. Aber auch abseits von Kürbis und Grusel ist von Donnerstag bis Sonntag einiges los. Vor allem trifft sich die deutschsprachige Elite der Bühnendichter in Chemnitz.
Das Highlight des Wochenendes in Chemnitz sind die 29. Internationalen Deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam. Der Wettbewerb läuft von Donnerstag bis Samstag und wird an verschiedenen Orten in der Stadt ausgetragen. Locations und Tickets unter: slam25.de. Austragungsorte sind die Oper, Stadthalle, der Spinnbau sowie die Kinos Metropol...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.