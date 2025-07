Poetry Slam wieder Publikumsmagnet beim Chemnitzer Parksommer – Der große Dichterwettstreit kommt aber erst noch

Amüsante Episoden, sinnliche Lyrik, kritische Appelle. Die Bandbreite der Texte beim Literatur-Wettstreit im Stadthallenpark überrascht. Das Format wird im Spätherbst auf internationales Niveau gehoben.

Chemnitz liebt den offenen literarischen Schlagabtausch. Der Freitagabend ist beim Parksommer der mit Abstand am besten besuchte Tag in der Woche, durchschnittlich 2000 Besucher pilgern zu den Poetry Slams. Auch bei der 42. Auflage am vergangenen Freitag im mittlerweile neunten Parksommer-Jahr waren die Liegestühle schon lange vor dem Beginn um...