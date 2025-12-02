Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  Politische Veränderung in Limbach-Oberfrohna: Ein FDP-Stadtrat geht, ein neuer kommt

Wechsel bei gewählten FDP-Stadträten in Limbach-Oberfrohna.
Wechsel bei gewählten FDP-Stadträten in Limbach-Oberfrohna. Bild: Symbolbild: Federico Gambarini/dpa/Archiv
Chemnitz Umland
Politische Veränderung in Limbach-Oberfrohna: Ein FDP-Stadtrat geht, ein neuer kommt
Redakteur
Von Julia Grunwald
Am Montag ist Stadtrat Andreas Barth offiziell aus dem Gremium ausgeschieden. Seine Beweggründe sorgten für kritische Nachfragen.

Es ist offiziell: Andreas Barth, der zuletzt für die FDP im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna saß, ist nicht mehr Teil des Gremiums. Der Stadtrat hat am Montag dem Austritt zugestimmt. Erst bei der Stadtratswahl 2024 wurde Andreas Barth erneut in das Gremium gewählt. Mit 40,1 Prozent holte er damals von allen FDP-Kandidaten die meisten Stimmen....
