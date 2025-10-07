Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Polizei entdeckt schlafenden Dieb mit Beute aus Burgstädt

Eine Polizistin steht neben einem Polizeiauto.
Eine Polizistin steht neben einem Polizeiauto. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Eine Polizistin steht neben einem Polizeiauto.
Eine Polizistin steht neben einem Polizeiauto. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Chemnitz Umland
Polizei entdeckt schlafenden Dieb mit Beute aus Burgstädt
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kurioser Fall: Ein Dieb schlief am Tatort ein und wurde von der Polizei geweckt. Was sie bei ihm fanden.

Dumm gelaufen: Nach einem Beutezug in Burgstädt ist ein 65-jähriger Dieb am Montagabend von der Polizei in Langenleuba-Oberhain überrascht worden - schlafend. Denn dort hatte eine Seniorin die Polizei gerufen, weil der Mann in einen Schuppen eingebrochen war und sich zur Ruhe gelegt hatte. Ob Alkohol im Spiel war, ist unbekannt. Die Beamten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
01.10.2025
1 min.
Alternative zum Stadtfest: Rummel von Donnerstag bis Sonntag in Burgstädt
Das Riesenrad steht, Fahrgeschäfte rollen an. Donnerstag öffnet der Rummel in Burgstädt.
Rico Illgen vom Mittelsächsischen Schaustellerverband bringt Ersatz für das entfallene Stadtfest. Das sind die Angebote.
Bettina Junge
13.09.2025
3 min.
Verfolgungsjagd in Burgstädt: Wie ein Intensivtäter aus der Polizeistatistik raussticht
Anfang 2024 hat sich ein junger Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.
Eine Einbruchsserie geht auf das Konto eines Intensivtäters mit langem Vorstrafenregister. Dazu kam ein Unfall mit Polizisten. Der Fall ist Teil der alljährlichen Kriminalitätsstatistik.
Bettina Junge
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:25 Uhr
5 min.
„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll
Auf der Weltausstellung in Osaka traf der OB auf Tsuyoshi Yamaguchi, den General Manager der Sumitomo Bank (links), und Jiro Kogi vom EU-Japan Fest.
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Erik Anke
Mehr Artikel