Polizei entdeckt schlafenden Dieb mit Beute aus Burgstädt

Chemnitz Umland
Ein kurioser Fall: Ein Dieb schlief am Tatort ein und wurde von der Polizei geweckt. Was sie bei ihm fanden.
Dumm gelaufen: Nach einem Beutezug in Burgstädt ist ein 65-jähriger Dieb am Montagabend von der Polizei in Langenleuba-Oberhain überrascht worden - schlafend. Denn dort hatte eine Seniorin die Polizei gerufen, weil der Mann in einen Schuppen eingebrochen war und sich zur Ruhe gelegt hatte. Ob Alkohol im Spiel war, ist unbekannt. Die Beamten...
