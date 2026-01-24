MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung in Limbach-Oberfrohna

Zwei Drehleiterfahrzeuge rückten zur Dr.-Neideck-Straße an.
Zwei Drehleiterfahrzeuge rückten zur Dr.-Neideck-Straße an. Bild: Jonas Patzwald
Zwei Drehleiterfahrzeuge rückten zur Dr.-Neideck-Straße an.
Zwei Drehleiterfahrzeuge rückten zur Dr.-Neideck-Straße an. Bild: Jonas Patzwald
Chemnitz
Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung in Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr rückt an, konnte aber einen Schaden verhindern. Ermitteln muss die Polizei trotzdem.

Gleich mit zwei Drehleiterfahrzeugen ist die Feuerwehr in Limbach-Oberfrohna ausgerückt, denn in einem Mehrfamilienhaus an der Dr.-Neideck-Straße war ein Brand gemeldet worden. Potenziell hätten viele Menschen von einem Feuer gefährdet sein können. Tatsächlich konnte am Freitag gegen 16.15 Uhr Schlimmeres verhindert werden. Wie ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
09:55 Uhr
1 min.
Feuer an Chemnitzer Wohnhaus: Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung
In einem Unterstand nahe eines Wohnhauses war es zum Feuer gekommen.
20.000 Euro Sachschaden nach Brand in Chemnitz. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.
Erik Anke
08:24 Uhr
2 min.
Brand im Zentrum von Limbach-Oberfrohna: Großeinsatz für Feuerwehr – Mehrfamilienhaus evakuiert
Update
Die Feuerwehr Limbach-Oberfrohna war mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Das Feuer brach am Montagabend in der zweiten Etage aus. Eine Wohnung kann vorerst nicht mehr genutzt werden. Die Feuerwehr nennt nun Details zu den schwierigen Löscharbeiten.
Benjamin Lummer, Jonas Patzwaldt
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
Mehr Artikel