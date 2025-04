Polizei findet Frauenleiche in Chemnitz: Verdächtiger sprach in Psychiatrie über die Tat

In Chemnitz ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln in Chemnitz seit Dienstag wegen eines Tötungsverbrechens. Wie die Polizeidirektion am Mittwoch mitteilte, habe ein 47-jähriger Tscheche in einer psychiatrischen Fachklinik über die Tötung einer Frau gesprochen. Dort sei er aufgrund einer Eigengefährdung gewesen, so eine Polizeisprecherin....