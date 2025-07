Polizei in Chemnitz blitzt auf A 4 Raser mit mehr als 200 km/h

Das Auto war deutlich schneller unterwegs als erlaubt. Was dem Fahrer nun droht.

In Chemnitz hat die Polizei einen Seat geblitzt, der mit 205 km/h unterwegs war. Das Auto wurde am Samstag auf der Autobahn 4 Erfurt – Dresden in Höhe der Leipziger Straße kontrolliert, unweit des Autobahnkreuzes Chemnitz. Dort sind nur 120 Kilometer pro Stunde erlaubt. Den Fahrer des Seat erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von voraussichtlich...