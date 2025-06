Polizei rettet Katze in Chemnitz aus Motorraum

Ein Kater hat in Chemnitz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Ganze hatte aber ein Happy End.

Besonderer tierischer Einsatz in Chemnitz: Weil der Kater Conan sich in ein Auto verkrochen hatte, musste sein Halter am Samstagvormittag die Polizei rufen. Kurz nach 11 Uhr trafen die Beamten in der Ludwig-Kirsch-Straße auf dem Sonnenberg ein. Dort hatte sich das Tier im Motorraum eines Mercedes verirrt und kam offenbar nicht selbstständig...