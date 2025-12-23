Polizei stellt 15-jährige Chemnitzer nach Nazi-Parolen

An der Kaßbergauffahrt fielen Jugendliche mit einer nationalsozialistischen Losung auf. Es war der zweite Vorfall binnen weniger Tage.

Zeugen riefen am Montagabend die Polizei in Chemnitz, weil ihnen an der Kaßbergauffahrt eine Gruppe Jugendlicher durch „Sieg-Heil“-Rufe aufgefallen war. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, konnten dort daraufhin drei 15-jährige Jungs gefasst werden, die ein Zeuge festgehalten hatte. Gegen sie wurden Anzeigen wegen der...