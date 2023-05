Polizei stellt in Chemnitz und Mittelsachsen 21 Kilogramm Marihuana sicher

Der Polizei ist offenbar ein Schlag gegen Drogenhändler in Chemnitz und Mittelsachsen gelungen. Bei der Durchsuchung dreier Wohnungen in Chemnitz und zweier weiterer in Frankenberg seien am Montag insgesamt 21 Kilogramm Marihuana entdeckt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. "Die Drogen haben einen Verkaufswert von etwa 168.000 Euro",...