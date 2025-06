Der 85-Jährige hatte am Sonntag seine Wohneinrichtung verlassen und war nicht zurückgekehrt.

Chemnitz.

Die Suche der Polizei nach einem vermissten Chemnitzer wurde am Montagabend beendet. Wie die Beamten mitteilten, wurde der 85-Jährige von Passanten in der Stadt angetroffen. Der Mann kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (lumm/el)