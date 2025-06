In den Nachtstunden wurde der Helikopter am Chemnitzer Nachthimmel beobachtet.

Um eine vermisste Person in Chemnitz zu finden, hat die Polizei kurz vor Mitternacht am Samstagabend einen Hubschrauber zur Verstärkung angefordert. Der Helikopter kreiste daraufhin eine Zeit lang am Chemnitzer Nachthimmel.