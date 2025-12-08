Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Polizei sucht Zeugen eines augenscheinlichen Raubes in Chemnitz

Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu einem Raub im Lutherviertel.
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu einem Raub im Lutherviertel.
Von Lutz Kirchner
Zwei Männer sollen einem Mann den Rucksack entrissen haben. Was eine Frau dabei gesehen hat.

Zwei junge Männer haben am Samstag, 6. Dezember, gegen 1.20 Uhr im Chemnitzer Lutherviertel augenscheinlich einen Mann überfallen und ihm den Rucksack geraubt. Eine 68-Jährige sah, wie das Opfer auf der Uferstraße zu Boden geworfen wurde. Die Täter flohen mit dem Rucksack über die Augustusburger Straße in Richtung Sonnenberg. Das Opfer ging...
