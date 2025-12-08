Polizei sucht Zeugen eines augenscheinlichen Raubes in Chemnitz

Zwei Männer sollen einem Mann den Rucksack entrissen haben. Was eine Frau dabei gesehen hat.

Zwei junge Männer haben am Samstag, 6. Dezember, gegen 1.20 Uhr im Chemnitzer Lutherviertel augenscheinlich einen Mann überfallen und ihm den Rucksack geraubt. Eine 68-Jährige sah, wie das Opfer auf der Uferstraße zu Boden geworfen wurde. Die Täter flohen mit dem Rucksack über die Augustusburger Straße in Richtung Sonnenberg. Das Opfer ging...