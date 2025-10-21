Polizeiauto bei Rot über Kreuzung: Unfall in Hartmannsdorf mit hohem Sachschaden

Chemnitz Umland
Ein Funkstreifenwagen kollidiert bei Rot mit einem Kia. Der Sachschaden ist hoch, doch niemand wird verletzt. Der Grund für das Blaulicht ist unklar.
Bei einer Kollision an der Kreuzung Burgstädter Straße/Ernst-Lässig-Straße in Hartmannsdorf hat die Polizei am Montagvormittag einen hohen Sachschaden von 23.000 Euro aufgenommen. Das Besondere: Die Polizei war selbst in den Unfall verwickelt. Der 40-jährige Fahrer eines Funkstreifenwagens war auf der Burgstädter Straße unterwegs, als er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.