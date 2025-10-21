Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Polizeiauto bei Rot über Kreuzung: Unfall in Hartmannsdorf mit hohem Sachschaden

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht.
Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Bild: Carsten Rehder/dpa
Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht.
Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Bild: Carsten Rehder/dpa
Chemnitz Umland
Polizeiauto bei Rot über Kreuzung: Unfall in Hartmannsdorf mit hohem Sachschaden
Redakteur
Von Bettina Junge
Ein Funkstreifenwagen kollidiert bei Rot mit einem Kia. Der Sachschaden ist hoch, doch niemand wird verletzt. Der Grund für das Blaulicht ist unklar.

Bei einer Kollision an der Kreuzung Burgstädter Straße/Ernst-Lässig-Straße in Hartmannsdorf hat die Polizei am Montagvormittag einen hohen Sachschaden von 23.000 Euro aufgenommen. Das Besondere: Die Polizei war selbst in den Unfall verwickelt. Der 40-jährige Fahrer eines Funkstreifenwagens war auf der Burgstädter Straße unterwegs, als er...
