Polizeieinsatz nach Parkplatzrempler in Chemnitz: Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Chemnitz
Ein harmloser Unfall auf einem Parkplatz an der Stollberger Straße in Stelzendorf endete mit mehreren Anzeigen. Ein unbedachter Moment führte zu einer Kette von Ereignissen.
Ein Parkplatzrempler in Stelzendorf hat zu mehreren Anzeigen geführt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, hat ein 54-jähriger Mann am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Stollberger Straße versehentlich die Beifahrertür seines Mercedes gegen einen VW geschlagen. Als der 49-jährige VW-Fahrer den 54-Jährigen...
