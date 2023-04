Polizeimeisteranwärter in Chemnitz in Aktion

Angehende Polizisten in Ausbildung der Polizeifachschule Chemnitz haben am Dienstag gemeinsam mit Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz zwei größere Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei konnten die 22 Polizeimeisteranwärter, die sich derzeit im ersten Ausbildungsabschnitt befinden, ihr erlerntes Wissen in der Praxis festigen. Bei den...