Postautomat statt persönlicher Beratung: Postfiliale im Claußnitzer Rathaus vor dem Aus

Chemnitz Umland
Die Deutsche Post beantragt die Schließung der Filiale in Claußnitz. Eine automatisierte Station soll ausreichen. Doch die Gemeinde sieht das anders. Können die Argumente überzeugen?
Zwei Stunden pro Tag hat die Postfiliale im Claußnitzer Rathaus geöffnet. „Wir sind froh, dass wir die Filiale haben“, sagt Bürgermeister Andreas Heinig. Doch die Deutsche Post AG plant eine Schließung. „Es war nur eine Übergangslösung“, sagt Post-Pressesprecher Mattias Persson. Weil sich bisher kein Kooperationspartner fand, hatte...
