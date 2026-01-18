Pragmatisch oder romantisch? So machen die Chemnitzer ihren Liebsten einen Antrag

Ob im Auto, im Whirlpool, am Strand oder daheim: Für einen gelungenen Hochzeitsantrag gibt es offenbar viele gute Orte. Welche Geschichten verlobte Chemnitzer über ihren besonderen Moment erzählen.

707 Paare sagten im vergangenen Jahr im Chemnitzer Standesamt „Ja" zueinander. Ein leichter Anstieg gegenüber 2024, als 681 Paare den Bund der Ehe eingingen. Am beliebtesten war erneut das Alte Rathaus für die Eheschließungen (330 Paare), gefolgt vom Moritzhof (184) und dem Wasserschloß Klaffenbach (80). Die meisten Hochzeiten fanden im...