Preisgekrönte Floristin aus Chemnitz geht zurück ins Erzgebirge

Bevor sie ihre Festanstellung als Floristin in Chemnitz an den Nagel hängt, wollte es sich die 20-Jährige noch mal beweisen. Bei einem Wettbewerb in Dresden gewann sie gleich mehrere Preise. Doch jetzt zieht es sie zurück in ihre Heimat.

Luisa Uhlmann hat ihn gefunden, ihren Traumjob. Seit einem Jahr ist die 20-Jährige ausgelernte Floristin. Den ganzen Tag hat sie Pflanzen um sich, bindet Sträuße, Gestecke und vieles mehr. Für sie der schönste Beruf überhaupt. Derzeit arbeitet sie noch Gartenfachmarkt Richter auf dem Kaßberg. "Ich habe aber jetzt die Kündigung eingereicht", sagt... Luisa Uhlmann hat ihn gefunden, ihren Traumjob. Seit einem Jahr ist die 20-Jährige ausgelernte Floristin. Den ganzen Tag hat sie Pflanzen um sich, bindet Sträuße, Gestecke und vieles mehr. Für sie der schönste Beruf überhaupt. Derzeit arbeitet sie noch Gartenfachmarkt Richter auf dem Kaßberg. "Ich habe aber jetzt die Kündigung eingereicht", sagt...