Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Premiere im Sonnenlandpark bei Chemnitz: 1500 Partygäste feiern erstes Sika-Festival

Gleich zu Beginn des Sika-Festivals sorgte DJ Vinback aus Mittweida für Stimmung.
Gleich zu Beginn des Sika-Festivals sorgte DJ Vinback aus Mittweida für Stimmung. Bild: Ralf Jerke
Gleich zu Beginn des Sika-Festivals sorgte DJ Vinback aus Mittweida für Stimmung.
Gleich zu Beginn des Sika-Festivals sorgte DJ Vinback aus Mittweida für Stimmung. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Premiere im Sonnenlandpark bei Chemnitz: 1500 Partygäste feiern erstes Sika-Festival
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Mitternacht machten auf großer Bühne angesagte DJs und Live-Acts die Nacht zum Tag.

Die Premiere scheint gelungen: Rund 1500 Besucherinnen und Besucher haben im Sonnenlandpark bei Chemnitz die erste Auflage des Sika-Musikfestivals gefeiert. Nach Angaben der Veranstalter friedlich und in ausgelassener Party-Atmosphäre. Bis Mitternacht ging auf und vor der Bühne die Post ab.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
27.08.2025
5 min.
Studenten organisieren erstes Musikfestival im Sonnenlandpark Lichtenau – Stars von Culcha Candela mit dabei
Pascal Sobeck, Aileen Hungler und Blixa Schirmer (von links) bereiten das Sika-Festival vor, das am Freitag erstmals im Sonnenlandpark Lichtenau stattfindet.
Vier Absolventen der Hochschule Mittweida organisieren das Sika-Festival. Mit der Leidenschaft für Musik und dem Charme der Tiere wollen sie eine besondere Atmosphäre schaffen. Diese Künstler sind dabei.
Bettina Junge
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
30.08.2025
1 min.
Schwerer Unfall unweit der A 4 bei Chemnitz-Ost: Mehrere Schwerverletzte
Update
Die Straße musste nach dem Unfall voll gesperrt werden.
Ein Auto ist beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen – an einer Stelle, wo es immer wieder kracht.
Michael Müller
Mehr Artikel