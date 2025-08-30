Premiere im Sonnenlandpark bei Chemnitz: 1500 Partygäste feiern erstes Sika-Festival

Bis Mitternacht machten auf großer Bühne angesagte DJs und Live-Acts die Nacht zum Tag.

Die Premiere scheint gelungen: Rund 1500 Besucherinnen und Besucher haben im Sonnenlandpark bei Chemnitz die erste Auflage des Sika-Musikfestivals gefeiert. Nach Angaben der Veranstalter friedlich und in ausgelassener Party-Atmosphäre. Bis Mitternacht ging auf und vor der Bühne die Post ab.