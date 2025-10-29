„Promi Darts Masters“ 2026 in Chemnitz: „Darts ist eine Mischung aus Après Ski, Malle und Oktoberfest“

Nach der Premiere im März kommt 2026 die zweite Ausgabe der „Promi Darts Masters“. Mit am Start: sechs Teams aus Promis und Profis, After-Show-Party und Autogrammstunde.

Die Pfeile fliegen erneut: Im kommenden Jahr lädt der Zwickauer Veranstalter Matthias Krauß zur zweiten Auflage der „Promi Darts Masters" in den Kraftverkehr Chemnitz. Nach der spektakulären Premiere im März 2025 mit rund 2000 Besuchern und einer ausverkauften Halle wird nun nachgelegt.