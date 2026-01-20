MENÜ
  • Provinz? Mitnichten! Was ein Chemnitzer Autor entlang des Purple Path erlebt hat

Autor Stefan Tschök hat ein neues Buch veröffentlicht. Dafür sprach er mit Menschen in der vermeintlichen Provinz, was ihnen die Kulturhauptstadt gebracht hat.
Provinz? Mitnichten! Was ein Chemnitzer Autor entlang des Purple Path erlebt hat
Von Jana Peters
Stefan Tschök schreibt ein Buch nach dem anderen. Die Kulturhauptstadt gab ihm viel Stoff dafür. Jetzt resümiert er, was sie gebracht hat.

Provinz. Eigentlich wollte Stefan Tschök dieses Wort nicht im Titel seines neuen Buches haben. Schließlich geht es darin um die Frage, was die Kulturhauptstadt den Kommunen am Purple Path gebracht hat. Provinz war ihm da zu negativ. Trotzdem heißt das Buch nun „Schöne Grüße aus der Provinz“ und Tschök ist damit sehr zufrieden. Der...
