Provinz? Mitnichten! Was ein Chemnitzer Autor entlang des Purple Path erlebt hat

Stefan Tschök schreibt ein Buch nach dem anderen. Die Kulturhauptstadt gab ihm viel Stoff dafür. Jetzt resümiert er, was sie gebracht hat.

Provinz. Eigentlich wollte Stefan Tschök dieses Wort nicht im Titel seines neuen Buches haben. Schließlich geht es darin um die Frage, was die Kulturhauptstadt den Kommunen am Purple Path gebracht hat. Provinz war ihm da zu negativ. Trotzdem heißt das Buch nun „Schöne Grüße aus der Provinz“ und Tschök ist damit sehr zufrieden. Der...