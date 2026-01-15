MENÜ
Fünf Angeklagte zählt der aktuell am Landgericht Chemnitz laufende Prozess gegen einen mutmaßlich international operierenden Menschenhändlerring.
Die mutmaßliche Chefin soll die Aktionen von einer Zentrale in Pilsen koordiniert haben.
Auch der langjährige Chemnitzer Rotlicht-Strippenzieher Alfons S. steht mit vor Gericht.
Prozess in Chemnitz: Illegale Schleusung oder Zwangsprostitution?
Von Jens Eumann
Der Chemnitzer Prozess gegen einen mutmaßlich internationalen Menschenhändlerring bringt auch rechtliche Grauzonen ans Licht, die Opfer oft umso fester an die Täter binden.

Wurden die Frauen zur Prostitution gezwungen oder ließen sie sich freiwillig auf Sexarbeit ein? Diese Frage zu klären, ist eine der wesentlichen Aufgaben des aktuell am Landgericht Chemnitz laufenden Prozesses gegen einen international agierenden Menschenhändlerring. In dem Verfahren sind auch ein seit Jahrzehnten im Chemnitzer Rotlicht-Milieu...
