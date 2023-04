Prozess wegen Vergewaltigung im Mai am Landgericht

Der Angeklagte soll Ende vorigen Jahres in Chemnitz eine Frau in ihrer Wohnung überfallen und beraubt haben. Er war über den Balkon in ihre Erdgeschosswohnung gelangt. Dem 37-Jährigen drohen mehrere Jahre Haft.

Vor dem Landgericht wird ab 4. Mai einem 37-Jährigen nach einem sexuellen Überfall auf eine Frau der Prozess gemacht. Der Libyer muss sich wegen Vergewaltigung und besonders schwerem Raub sowie Sachbeschädigung verantworten, sagte eine Sprecherin des Landgerichts auf Nachfrage.