Prozess zu Chemnitzer Ausschreitungen von 2018: „Der Mann dort auf der Anklagebank war der Anführer“

Nach sechseinhalb Jahren haben viele Zeugen Probleme sich zu erinnern. Den mutmaßlichen Anführer der Gruppe, die Gegendemonstranten angegriffen haben soll, erkennen aber die meisten ohne Probleme.

Manche der Zeugen sprechen von einer verworrenen Situation, andere von einer außergewöhnlichen Bedrohungslage. Als am frühen Abend des 1. September 2018 Teilnehmer rechter und linker Demonstrationen den Heimweg antreten, braut sich in Chemnitz ein explosives Gemisch zusammen. Viele kleinere Gruppen der verschiedenen Demos sind in der Innenstadt...