Prozess zu Chemnitzer Ausschreitungen von 2018: Zwei weitere Verfahren eingestellt

Bis zu 28 Täter zogen marodierend durch Chemnitz, doch einzelnen Teilnehmern kann das Gericht nichts nachweisen. Zumindest für die Opfer bleibt Gerechtigkeit aus.

Der Fausthieb, der einen Teilnehmer der „Herz-statt-Hetze"-Demonstration am 1. September 2018 auf dem Nachhauseweg niederstreckte, bleibt ungesühnt. Der Hieb zerschlug dem Opfer die Brille und verursachte Schnitte in seinem Gesicht. Ebenso werden Knüppelhiebe und weitere Faustschläge gegen andere Opfer nicht geahndet. Schläge auf Köpfe,...