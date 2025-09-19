Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Prozess zu Chemnitzer Ausschreitungen von 2018: Zwei weitere Verfahren eingestellt

Mit Wasserwerfern hielt die Polizei rechte Demonstranten am 1. September 2018 in Chemnitz in Schach. Am Abend jedoch gab es Übergriffe durch marodierende Neonazi-Gruppen.
Mit Wasserwerfern hielt die Polizei rechte Demonstranten am 1. September 2018 in Chemnitz in Schach. Am Abend jedoch gab es Übergriffe durch marodierende Neonazi-Gruppen. Bild: Andreas Kretschel
Mit Wasserwerfern hielt die Polizei rechte Demonstranten am 1. September 2018 in Chemnitz in Schach. Am Abend jedoch gab es Übergriffe durch marodierende Neonazi-Gruppen.
Mit Wasserwerfern hielt die Polizei rechte Demonstranten am 1. September 2018 in Chemnitz in Schach. Am Abend jedoch gab es Übergriffe durch marodierende Neonazi-Gruppen. Bild: Andreas Kretschel
Chemnitz
Prozess zu Chemnitzer Ausschreitungen von 2018: Zwei weitere Verfahren eingestellt
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis zu 28 Täter zogen marodierend durch Chemnitz, doch einzelnen Teilnehmern kann das Gericht nichts nachweisen. Zumindest für die Opfer bleibt Gerechtigkeit aus.

Der Fausthieb, der einen Teilnehmer der „Herz-statt-Hetze“-Demonstration am 1. September 2018 auf dem Nachhauseweg niederstreckte, bleibt ungesühnt. Der Hieb zerschlug dem Opfer die Brille und verursachte Schnitte in seinem Gesicht. Ebenso werden Knüppelhiebe und weitere Faustschläge gegen andere Opfer nicht geahndet. Schläge auf Köpfe,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:49 Uhr
2 min.
Evangelische Kirche verstärkt Partnerschaft mit US-Kirche
Landesbischof Friedrich Kramer unterzeichnete eine Absichtserklärung mit den amerikanischen Partnern. (Archivbild)
Austauschprogramme, gemeinsame Besuche – wie zwei Kirchen aus Deutschland und den USA zusammen gegen Spaltung und für mehr Miteinander arbeiten wollen.
27.08.2025
4 min.
Ausschreitungen von 2018 in Chemnitz: Warum die Angeklagten freigesprochen wurden
Nach einem Trauermarsch von AfD, Pegida und Pro Chemnitz am 1. September 2018 kam es zu Ausschreitungen.
Der Prozess gegen vier junge Männer, die am 1. September 2018 an gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz beteiligt gewesen sein sollen, endete am Mittwoch ohne Verurteilungen.
Erik Anke
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
08.09.2025
4 min.
Adler gelandet: Von Geheimcodes der Neonazis im NSU-Umfeld und ungesühnten Gewalttaten der Ausschreitungen 2018
Ihren Wasserstrahl einsetzen mussten die Wasserwerfer bei den Demonstrationen vom 1. September 2018 in Chemnitz nicht. Allein ihr Anblick hielt die aus weiten Teilen Deutschlands angereisten Rechtsextremisten zunächst in Schach. Am Abend indes zogen Teile dieser Demonstranten marodierend durch Chemnitz.
Im aktuellen Prozess zu den Chemnitzer Ausschreitungen von 2018 steht ein früherer Unterstützer des NSU-Mordwaffenfinanziers Ralf Wohlleben vor Gericht. Bleibt David B.s Weste strafrechtlich erneut weiß?
Jens Eumann
12:50 Uhr
4 min.
Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein
Jörg Schneider (links) schafft frisches Material für die Getreideverarbeitung heran.
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel