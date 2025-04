Prozess zu kurioser Alkoholfahrt in Chemnitz: Auto fährt durch Baustelle und geht später in Flammen auf

Ein junger Chemnitzer steht vor Gericht. Er gibt an, sich nach Bier und Shots nicht mehr an den Abend erinnern zu können. Doch es gibt viele Zeugen.

Der Abend begann in geselliger Runde unter Freunden im Chemnitzer Stadtteil Grüna. Zwei Männer und die Freundin des einen trinken Bier und später Schnaps. Am nächsten Morgen, dem 27. Februar 2024, ist das Auto des älteren Mannes ausgebrannt. In einer Baustelle war der Wagen zuvor gegen Absperrungen und dann gegen einen Bagger gerammt. Auch...