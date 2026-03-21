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Rund 300 Psychotherapeuten, Patienten und Unterstützer haben demonstriert.
Rund 300 Psychotherapeuten, Patienten und Unterstützer haben demonstriert. Foto: Andreas Seidel
Rund 300 Psychotherapeuten, Patienten und Unterstützer haben demonstriert.
Rund 300 Psychotherapeuten, Patienten und Unterstützer haben demonstriert. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Psychotherapeuten demonstrieren in Chemnitz gegen Kürzungen
Redakteur
Von Jana Peters
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Ab 1. April sollen niedergelassene Psychotherapeuten weniger Honorar erhalten. Dagegen wehren sich Therapeuten und Patienten.

Mit Trillerpfeifen und Plakaten haben am Samstag Psychotherapeuten, Patienten und ihre Unterstützer auf dem Neumarkt demonstriert. „Ich atme ein ... und raste aus“ war auf mehreren Transparenten zu lesen, aber auch Sprüche wie „Wenn Hilfe Luxus wird, wird Leiden Standard“, standen darauf. Schätzungsweise 300 Menschen nahmen an der...
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