Purple Path nach dem Ende von Chemnitz 2025: So soll der Skulpturenweg vermarket werden

Chemnitz
Verteilt auf 38 Gemeinden ist der Purple Path ein Mammutprojekt in einem Umkreis von 100 Kilometern. Und ein Mammutprojekt ist eben nichts, wo man hinfährt und drei, vier Stunden Zeit verbringt. Wie sollen Gäste das nutzen?
Kulturhauptstadt-Programmchef Stefan Schmidtke wird nicht müde zu betonen, was das zentrale Projekt der Legacy-Strategie nach dem Festjahr wird: Der Purple Path soll in den nächsten Jahren mit Leben erfüllt werden soll. Die Hardware dafür wurde vor allem 2025 mit Kunstwerken in 38 Gemeinden rund um Chemnitz aufgebaut. Seit Ende des vergangenen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.